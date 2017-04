Detido un home con antecedentes por subtraer unha motocicleta estacionada nunha rúa en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home con numerosos antecedentes como presunto autor dun delito de furto/uso dunha motocicleta estacionada nunha rúa da capital ourensá.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon ás 7,00 horas cando se recibiu unha chamada na Sala do 091 na que comunicaban que un home ao que non coñecen chama continuamente á súa porta.

Cando se personan no lugar dúas dotación do Grupo de Seguridade Cidadá observaron a un home, coñecido no ámbito policial, "que arrastra unha motocicleta cara ao garaxe da casa na que vive", segundo relatan as mesmas fontes, motivo polo que lle preguntan se é da súa propiedade, ao que respondeu que lla regalou un amigo.

Os policías actuantes solicitaron a través da Sala 091 os datos do vehículo e comprobaron que está a nome doutra persoa. Seguidamente ponse en contacto coa propietaria da mesma, quen manifestou que a deixou aparcada pola noite na vía pública enfronte do seu domicilio.

Por este motivo, segundo sinalou a Policía Nacional, procedeuse á detención do presunto autor dun delito de furto/uso de vehículo e trasladouse a dependencias policiais para realizar as dilixencias oportunas.

O detido é un home de 40 anos de idade, natural de Ourense, ao que lle constan 33 arrestos anteriores. Esta previsto que pase a disposición xudicial este mércores.