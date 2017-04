O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense chama á "prudencia" por parte dos motoristas para que "extremen as medidas de seguridade" e, sobre todo, "moderen a velocidade e adecúena ás condicións e ao trazado da estrada pola que circulen".

"Gozar dunha motocicleta non é circular a gran velocidade, senón sentir a sensación de liberdade, o aire, o son do motor e poder chegar e estacionar en lugares aos que non se pode acceder nun turismo, para poder observar e deleitarse coa contorna que nos rodea", segundo indica Tráfico nun comunicado.

Por iso, "en aras da concienciación dos motoristas", segundo indican as mesmas fontes, o pasado fin de semana realizouse unha 'Campaña Especial de Motocicletas', co obxecto de reducir a sinistralidade nas estradas, "aumentándose a presenza dos axentes da Garda Civil de Tráfico naquelas vías de comunicación que son frecuentadas por grupos de moteiros", segundo engaden.

Para Tráfico, esta é "unha da medida máis efectivas para evitar e disuadir que se cometan infraccións que poñan en perigo tanto a integridade física dos motoristas como doutros usuarios das vías".

Como resultado destes servizos o pasado fin de semana foron controladas 216 motocicletas en estradas convencionais e 53 en autovía. Delas foron denunciadas dous por rodas lisas, cinco por exceso de velocidade e seis por irregularidades documentais.

Por todo iso, o Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense insiste en pedir "prudencia" aos "amantes do asfalto e das motos". "É importante regresar para volver gozar", lembra.