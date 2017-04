S.Santa.- O 061 apela á precaución tras atender a 118 persoas en 80 accidentes na Semana Santa do ano pasado

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 apela á precaución nas estradas galegas ante o "notable incremento" previsto dos desprazamentos das xornadas festivas de Semana Santa, á vez que lembra que o ano pasado nestas datas atendeu a 118 persoas debido a 80 accidentes na rede viaria galega.

Ambulancia do 061 | Fonte: Europa Press

Neste sentido, a través dun comunicado de prensa, o 061 explica en que unha vez que se produce un accidente "é fundamental actuar correctamente" para evitar aumentar o número de vítimas. "É importante chamar ao 061 canto antes para que acudan os servizos de emerxencia e seguir as súas indicacións", segundo agrega.

Respecto diso, concreta que a persoa que se atopa no lugar do sinistro "pode ser de gran utilidade, en primeiro lugar facilitando ao 061 toda a información relevante e, en segundo, seguindo as indicacións transmitidas polo persoal sanitario da Central de Coordinación ata a chegada dos recursos especializados".

Entre outros aspectos, o 061 sinala que "é imprescindible" facilitar a situación exacta do accidente, así como o número e estado dos feridos. Ademais, antes de auxiliar nun sinistro, incide na importancia de estacionar o vehículo en zona segura e subliña que "nunca" se debe pór en perigo a propia vida.

DATOS 2016

Durante a Semana Santa de 2016, o 061 atendeu en Galicia a 118b persoas debido a 80 accidentes de tráfico ocorridos nas estradas galegas entre as 15,00 horas do mércores 23 de marzo e as 23,59 horas do domingo 27. O maior número de atencións por sinistros rexistrouse o Venres Santo, con 19 incidentes.

Neses días, a Central de Coordinación, segundo concreta o 061, recibiu 93 chamadas en relación con accidentes de tráfico. A proporción de homes atendida foi do 48 por cento e a de mulleres do 52%. En canto ás idades dos feridos, un 40% tiña entre os 20 e 34 anos.

En 100 casos os feridos foron levados aos centros hospitalarios correspondentes, 16 persoas recibiron asistencia no lugar do sinistro e dous faleceron no punto do accidente.

A Coruña, con 40 accidentes, foi a provincia co maior número de sinistros durante os desprazamentos desas datas; seguida de Pontevedra, con 26; Ourense, con oito; e Lugo, con seis.