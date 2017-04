Citroën introduce unha versión para profesionais na gama do C3

A firma automobilística francesa Citroën introduciu unha variante comercial do seu modelo C3, coa que se busca aproveitar ao máximo o espazo interior e introduce elementos específicos para o uso profesional do vehículo, segundo informou a empresa nun comunicado.

Citroën C3 Comercial | Fonte: Europa Press

Citroën destacou que con esta variante do C3 ten intención de achegarse ao mercado de frotas e empresas, sobre a base das prestacións, o espazo interior e o deseño do modelo para ofrecer aos clientes profesionais un vehículo que poida satisfacer as súas necesidades.

O C3 Comercial utiliza unha motorización diésel BlueHDi de 75 cabalos con sistema Start & Stop e que ten un consumo de combustible de 3,7 litros por cada cen quilómetros percorridos en ciclo mixto e unhas emisións de dióxido de carbono (CO2) de 96 gramos por quilómetro.

Entre as características deste modelo destaca o contar cun espazo de carga separado cunha capacidade de 589 litros e que dispón dun chan revestido de PVC, resistente ao transporte de calquera material.

Como elementos de equipamento, a variante comercial do C3 incorpora axuda á saída en pendente, alerta de cambio involuntario de carril, indicador de descanso do condutor e recoñecemento do límite de velocidade.