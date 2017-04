A Xunta mellorará integración e accesibilidade de 4 tramos dos camiños Francés, Portugués e Inglés en Santiago

A Consellería de Infraestruturas acometerá, con horizonte 2021, a remodelación de catro tramos urbanos dos camiños Francés, Portugués e Inglés á súa chegada a Santiago coa intención de mellorar a súa integración paisaxística e a súa accesibilidade, así como facelos máis homoxéneos e identificables para os peregrinos.

Ethel Vázquez proxecto Camiños de Santiago | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este mércores a conselleira, Ethel Vázquez, nunha rolda de prensa na que estivo acompañada do director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez. O acto coincidiu coa publicación do inicio do proceso de licitación, por un millón de euros, da redacción dos proxectos construtivos para estas catro intervencións.

A intención da consellería, indicou o seu responsable, é "mellorar, conservar e embelecer" o Camiño de Santiago á súa entrada á cidade, mellorando a súa "integración paisaxística" e liquidando cuestións de accesibilidade, coa intención de que o proxecto --que globalmente superará os 5 millóns de investimento-- estea finalizado para o próximo Ano Santo 2021.

Pola súa banda, Francisco Menéndez lembrou a importancia de "non só focalizar a excelencia do Camiño de Santiago na súa meta", para facer que "a experiencia do peregrino no tránsito cara á praza do Obradoiro sexa tamén positiva".

Nos tramos urbanos nos que se intervirá, destacou Menéndez, existen problemas de integración paisaxística, así como de accesibilidade, heteroxeneidade de pavimentos empregados que fan difícil ao peregrino o seguir a ruta ou elementos que poden provocar risco para a súa seguridade.

As máximas da consellería nesta intervención, para a que piden a "colaboración" municipal en cesión de terreos e reordenación do tráfico, serán a "homoxeneización" das rutas e a súa "integración" na contorna, o incremento da "funcionalidade", a "seguridade" e a "accesibilidade" e a conxunción das necesidades tanto de peregrinos como de veciños, baixo a premisa da "colaboración entre institucións".

CATRO TRAMOS

Aínda que de forma independente, o proxecto conxunto abarca a intervención en catro tramos de titularidade municipal do Camiño de Santiago, un no Portugués, un no Inglés e dous no Camiño Francés.

En concreto, traballarase na mellora do tramo do Camiño Francés entre o Monte do Gozo e San Lázaro, para "dar continuidade" á intervención realizada por Turismo de Galicia no propio monte. Como principais actuacións, Menéndez sinalou a substitución da escaleira de baixada cara a San Lázaro por un mecanismo máis "accesible" e a ampliación do paso sobre a AP-9 para lograr maior "seguridade" para os camiñantes.

Ademais, tentarase buscar unha proposta de conexión nesa zona co río Sar para a súa "posta en valor", intervirase en "estreitamentos" e homoxeneizaranse pavimentos.

O segundo tramo do Camiño Francés no que se obrará será o inmediatamente posterior, o que une San Lázaro con Concheiros e onde destaca unha intervención de gran calado na intersección do Camiño coa Avenida de Lugo. Este punto é especialmente "conflitivo", lembrou o responsable da Axencia de Infraestruturas, xa que xera problemas de seguridade e desorientación nos peregrinos, que non saben por onde continuar a ruta.

Esta actuación en concreto requirirá un estudo específico de tráfico e tanto Francisco Menéndez como Ethel Vázquez coincidiron en que será a intervención complexa que, unha vez finalizada, mellorará considerablemente este tramo da ruta.

CAMIÑO INGLÉS E PORTUGUÉS

Do mesmo xeito, a consellería actuará sobre o tramo do Camiño Portugués que transcorre pola zona de Conxo. Nesta área mellorarase a pavimentación na contorna rural, repararanse beirarrúas e estudarase a reordenación do tránsito dos peregrinos pola glorieta de Conxo para dar "continuidade" á ruta. Do mesmo xeito, potenciarase a conexión co Mosteiro de Conxo e a súa contorna como valor engadido.

Finalmente, o último tramo incluído en licitación corresponde ao paso do Camiño Inglés polo Polígono do Tambre e por en cemiterio de Boisaca, onde levarán a cabo melloras no tránsito e na homoxeneización e diferenciación da ruta de peregrinación.

"Apostamos por unha imaxe única en Santiago para que os camiños e o seu trazado identifíquense", dixo Ethel Vázquez, que confiou en que os contratos estean asinados no mes de setembro para iniciar un "diálogo técnico" co Concello de Santiago con vistas a iniciar as obras a finais deste ano ou inicios do próximo. As obras, que non terán que realizarse de forma conxunta, estarán finalizadas como data tope en 2021.