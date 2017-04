Leiva, Iván Ferreiro, Rulo, La Oreja de Van Gogh e Vanesa Martín, no Música en Grande de Santander

O Festival Música en Grande celebrará a súa novena edición entre o xoves 20 e o luns 24 de xullo de 2017 en Cámpaa da Madalena de Santander cun cartel que contará con Dorian, Miss Caffeina, Leiva, Iván Ferreiro, Rulo y La Contrabanda, La Oreja de Van Gogh, Vanesa Martín e India Martínez como protagonistas principais.

Presentación Musica en Grande | Fonte: Europa Press

Este evento musical de referencia no norte de España espera reunir a máis de 70.000 persoas e contará este ano con máis grupos que nunca, xa que ata 15 artistas pasarán polo escenario santanderino durante o cinco días que dura o festival, nuns concertos que proporcionarán preto de 30 horas de música polos 60 euros que custa o abono, que quedan en 40 co Bono Cultura.

Ademais, como novidade, nesta edición incorporouse a denominada 'Entrada Golfa', un pase por 10 euros ao día con dereito a consumición a partir da unha da mañá para gozar das actuacións de DJ's from Mars, The Zombie Kids e Nasty Mondays, que pecharán as noites de xoves, venres e sábado cunha sesión de música electrónica.

Así o explicaron este mércores a alcaldesa de Santander, Gema Igual; o conselleiro de Innovación, Industria, Turismo e Comercio do Goberno de Cantabria, Francisco Martín, e o director de Mouro Producións, Guillermo Vega, responsable da empresa organizadora, durante un acto no Palacio da Magdalena no que destacou a importancia dun evento como este por a súa atracción para o público de fóra da comunidade autónoma.

Igual fixo fincapé durante a súa intervención que con este festival complétase a oferta de lecer prevista dentro dunha Semana Grande que cualificou de "marabillosa" e subliñou a tinguidura solidaria e o apoio á cultura que supón a celebración de Música en Grande.

Na mesma liña pronunciouse o conselleiro de Turismo, que puxo en valor o traballo da organización para converter a Santander e Cantabria nunha "referencia cultural e turística". "É unha Música en Grande Jubilar, que trae artistas moi relevantes para todos os gustos, idades e sensibilidades musicais", recalcou.

A presentación na que se deu a coñecer o cartel desta novena edición concluíu cunha actuación de Mehnai, que será unha das artistas cántabras que actuará como convidada en Música en Grande, como tamén fará LaChica & LaGrande, co obxectivo de apoiar aos grupos locais de Cantabria e brindarlles a ocasión de actuar ante miles de persoas.

DATAS E GRUPOS

O festival arrincará o xoves 20 de xullo con Dorian e Miss Caffeina, dous grupos de gran recoñecemento no panorama musical do noso país, que darán o pistoletazo de saída a Música en Grande 2017. Terán como encargada de abrir a noite á estremeña Bambikina e DJ's from Mars porán o punto e final á primeira xornada.

Para o venres 21 de xullo está prevista a actuación de LaChica & LaGrande, que actuarán como teloneiros do aclamado Leiva e do galego Iván Ferreiro, que presenta o seu novo traballo avalado por unha ampla traxectoria sobre os escenarios. Ademais, The Zombie Kids encargarase de facer bailar ao público ata o peche do segundo día.

O concerto do sábado 22 de xullo terá como protagonista principal a Rulo y La Contrabanda, nunha xornada que pechará Nasty Mondays. Nesta ocasión, o músico campurriano volve á Magdalena para presentar o seu terceiro disco en solitario, 'El doble de tu mitad', que aparece despois de catro anos sen cancións novas e que o ten inmerso nunha exitosa xira.

A 'Noche Solidaria', que ao longo das pasadas edicións recadou máis de 160.000 euros para fins sociais, celebrarase o domingo 23 de xullo coa actuación de La Oreja de Van Gogh. A mítica banda cumpre dúas décadas en activo e chega a Música en Grande para celebralo cos seus seguidores. Ademais, ese mesmo día tamén tocará o grupo asturiano Marlon, nunha xornada apoiada pola Obra Social "La Caixa".

O festival concluirá o luns 24 de xullo coas actuacións de Vanesa Martín e India Martínez, dous artistas de renome e cunha carreira infestada de éxitos, que porán o broche de ouro a esta edición nun concerto que terá como artista convidada á cántabra Mehnai.

ENTRADAS E ABONOS

As entradas de día, pases VIP e abonos para o festival xa están á venda na web oficial -www.musicaengrande.es- e na plataforma de venda de El Corte Inglés, tanto nos propios establecementos como na súa páxina web e no teléfono 902 400 222.

Todas as entradas de día teñen un prezo unificado de 25 euros, exceptuando a do domingo 23 de xullo, cuxo custo é de 10 euros por tratarse da chamada 'Noche Solidaria', onde unha parte da recadación destinarase a un fin social.

Pola súa banda, os abonos, que se poden adquirir por 60 euros na súa oferta de lanzamento, pódense trocar tamén por Bonos Cultura da Fundación Santander Creativa desde leste mesmo mércores en todos os establecementos McDonald's de Cantabria. Grazas a estes descontos, os interesados poden aforrarse ata 20 euros.

Ademais, o pase VIP ten un prezo de 75 euros por día e inclúe acceso especial ao recinto nunha carpa a 100 metros do escenario, primeira fila, cea catering, servizo de cócteles premium, barra libre, pase conmemorativo e baños de luxo.

Finalmente, esta edición contará como novidade coa denominada 'Entrada Golfa', mediante a cal, por un prezo de 10 euros ao día que inclúe consumición, é posible gozar das actuacións dos DJ's despois dos concertos.

O Festival Música en Grande está organizado pola empresa cántabra Mouro Producións e conta co apoio de institucións como o Goberno de Cantabria e o Concello de Santander, ademais do patrocinio de empresas privadas como Viesgo, Ballantine's, Gallofa&Co, Amstel, Bathco ou Schweppes e a colaboración da Obra Social 'La Caixa', BMW e Alsa. Ademais, este ano conta con Fuerteventura como 'Isla Invitada'.