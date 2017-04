Un trailer queda atascado nunha ponte en Pontevedra, pero non houbo feridos

Un camioneiro sufriu na mañá deste mércores un incidente co seu vehículo ao paso pola parroquia de Lérez, en Alba, no municipio de Pontevedra, ao quedar o trailer atrancado nunha ponte, pero non houbo feridos.

Segundo o relato do particular que informou ao 112 Galicia do suceso, o trailer quedou enganchado nunha ponte na zona da Cendona, na PO-225, á altura do punto quilométrico 0,400.

Tras recibir o aviso, segundo sinalou o servizo de emerxencias, persoal do 112 Galicia solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico, do persoal do servizo de mantemento da estrada e de Protección Civil.

Tamén por parte do CAE 112 Galicia informouse o persoal de ADIF para comprobar que a estrutura da ponte non había resultado danada debido ao impacto.