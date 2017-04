Pablo Isla deixará o consello de administración de Telefónica

O presidente de Inditex, Pablo Isla, decidiu non optar á reelección como membro do consello de administración de Telefónica tras quince anos na compañía presidida por José María Alvarez-Pallete, segundo informaron a Europa Press en fontes do sector.

Desta forma, o máximo executivo do grupo galego porá fin á súa etapa na operadora, na que entrou como conselleiro independente o pasado 12 de abril de 2002, data na que César Alierta xa presidía a compañía.

Isla foi reelixido de novo na xunta de accionistas do pasado 14 de maio de 2012 como conselleiro independente por un período de cinco anos, co que o seu mandato expira o próximo mes, o mesmo que o doutros conselleiros como Alierta, Gonzalo Hinojosa e Ignacio Moreno.

Tamén vence o mandato do propio presidente actual, José María Alvarez-Pallete, aínda que se dá por segura a súa continuidade, segundo informa este mércores o diario 'El Mundo', que explica que Isla considerou inadecuado desde o punto de vista de goberno corporativo continuar como conselleiro en Telefónica.

Segundo a normativa que regula a gobernación das empresas cotizadas, un membro do consello de administración que leva ese número de anos non pode manter a cualificación de independente e ser defensor neutral dos intereses dos accionistas.

A saída de Isla de Telefónica prodúcese aproximadamente un ano despois de que Alierta deixase a presidencia da operadora. O nome do presidente de Inditex chegou a soar hai uns anos como sucesor de Alierta, aínda que Isla tachaba sempre esa posibilidade de "absolutamente ridículo" e limitábase a dicir: "Verédesme toda a vida en Inditex".

Isla é presidente e conselleiro delegado de Inditex desde 2011. Entre 1992 e 1996 foi director dos Servizos Xurídicos do Banco Popular. Posteriormente foi nomeado Director Xeral de Patrimonio do Estado no Ministerio de Economía e Facenda e desde xullo de 2000 ata o ano 2005 foi presidente do Grupo Altadis.