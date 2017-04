A RAG comparte a primeira emisión de 'Galician programme' no 70 aniversario do programa da BBC de Londres

A Real Academia Galega colgou na súa páxina web a primeira emisión de 'Galician programme', programa da BBC de Londres que esta semana cumpre 70 anos e que supuxo a primeira proposta radiofónica estable en lingua galega.

As emisións deste programa, conducido polo xornalista ourensán Alejandro Raimúndez tras o pseudónimo Xavier Fernández, ofrecían unha "xanela aberta" á difusión da lingua e a cultura de Galicia "en pleno franquismo" e desde a "máis prestixiosa emisora do mundo", no marco dun espazo que dedicado tamén ás culturas vasca, catalá e española.

Autores como Celso Emilio Ferreiro, Ricardo Carballo Calero, Manuel María ou Ramón Otero Pedrayo, entre outros, participaron nesta proposta radiofónica, a través da axuda de Francisco Fernández del Riego para buscar colaboradores periódicos para o programa.

O arquivo da Academia galega custodia os guións deste espazo radiofónico, emitido ata que as presións de Franco acabaron con el en 1956.

O presidente da RAG, Víctor Freixanes, destacou estas emisións representan "un capítulo destacado e moi significativo da estratexia do galeguismo para estar presente no espazo internacional", tras o "desastre que significou a Guerra Civil".

Por iso, os guións da BBC conservados na Academia constitúen unha mostra destacada e "moi emocionante da historia da radio galega e en galego e ademais da historia da loita democrática pola presenza de Galicia no mundo".