Capturan en Vigo a unha aguia que matou a varias galiñas e un galo e que tiña danos no pico e unha infección

Axentes da Unidade Ambiental de Intervención Rural (UMIR) da Policía Local de Vigo capturaron a unha aguia que durante varios días entrou en varias propiedades do Camiño Ameal e matou a varias galiñas e un galo.

ÞAguia capturada en Vigo | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Policía Local, na mañá deste luns unha veciña de 69 anos manifestou que, desde facía varios días, unha ave que identificou como un posible falcón entraba na súa propiedade e na dalgúns veciños matando a galiñas e galos, o que impedía que puidesen soltar aos seus animais.

Pouco despois, a requirente informou de que a ave volvera á súa propiedade e matara a outra galiña, polo que os axentes contactaron co cetrero do aeroporto para que colaborase na captura do animal.

Así, o cetrero conseguiu capturar ao animal, unha aguia de Harris, que estaba anillada e presentaba danos no pico e unha infección na lingua. A ave foi trasladada ao centro de recuperación de fauna silvestre de Cotorredondo, para atendela das súas lesións e para tratar de localizar ao seu propietario.