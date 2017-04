O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, valorou a visita efectuada o martes polo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ás obras do AVE na provincia de Ourense que, segundo destacou, "transcorren a pleno rendemento" despois de "case un ano de bloqueo do Goberno do Estado propiciado pola esquerda do non".

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, na roda | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa celebrada este mércores, o dirixente popular destacou que, durante a súa visita, o titular de Fomento tamén deixou claro que "o compromiso do as datas mantense" e que "o tramo que segue parado está próximo a reactivarse".

Con todo, advertiu de que Galicia "seguirá pendente da execución das obras" para o que lembrou a decisión da Xunta de pór en marcha unha comisión de seguimento dos investimentos do Estado en Galicia que, "de cumprirse", considerou que "deberían ser máis que suficientes para cumprir os obxectivos da chegada do AVE en tempo e forma a Galicia".

Por iso, preguntado pola proposta de En Marea de activar unha comisión de seguimento destas execucións no Parlamento de Galicia, Miguel Tellado asegurou que, "como en moitos outros temas", En Marea "chega tarde". "Está máis preocupada polo seu que polo de todos, as leas internas impídenlle estar onde hai que estar", argumentou.

Ademais, restou importancia á ausencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante a visita do titular de Fomento á Mezquita (Ourense). "Todo o mundo ten dereito a ter uns días libres e foi o que ocorreu onte", manifestou.

ORZAMENTOS DO ESTADO

Na súa intervención, o secretario xeral dos populares galegos tamén se referiu a as críticas formuladas pola oposición á cantidade de fondos que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) prevén para Galicia.

Así, cualificou de "sorprendente" que mentres "critican que para Cataluña" é "moito" "1.000 millóns" ao ano, consideren "pouco" un total de "925 millóns para Galicia". "Esa é a credibilidade dunha oposición que aquí en Galicia perdeu o rumbo e a sensatez á hora de realizar as críticas sobre a situación na que se atopan os investimentos do PGE", considerou.

Ademais, censurou que mentres que en 2008 BNG e PSdeG "celebraban aos catro ventos" e pedían "que se pactase o 8% de investimento total do Estado" que prevía o Goberno de Zapatero para Galicia, hoxe critiquen "un 11%".

"Somos a segunda comunidade en investimento per cápita e parécelles un recortazo", manifestou Tellado, quen precisou que, co 8% que pedían "blindar" os socialistas e os nacionalistas "hoxe Galicia tería 300 millóns menos".