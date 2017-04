Uns 80 veciños de Friol acoden á Catedral de Lugo con camisetas reivindicativas polo traslado dun cura

Uns 80 veciños de Friol escoitaron misa este mércores na Catedral de Lugo vestidos con camisetas nas que reclamana ao bispo lucense, Alfonso Carrasco Rouco, que os escoite para que o seu párroco, don Ramón, regrese ás parroquias friolenses tras ser destinado a Ribas de Sil.

Os fregueses confirmaron que acudiron á misa "con total normalidade" e fixéronlle "un corredor ao bispo ao chegar". Carrasco Rouco presidiu a homilía, "con outros 70 curas" sen ningún problema.

Os propios veciños de Friol confirmaron que non fixo ningún ademán de pararse con eles nin de escoitalos. "Non houbo diálogo, non nos escoitou", lamentaron.

Veciños de Friol acudirán o próximo fin de semana a San Clodio (Ribas de Sil) a apoiar ao seu párroco don Ramón. Segundo apuntan, "citas próximas ao Bispado dinnos que don Ramón vai presentar a renuncia" a seguir oficiando misa en Ribas de Sil.

É por iso que os propios veciños queren estar nestes momentos "de moita presión" preto do seu párroco, segundo explicaron estes veciños mobilizados.

DESCANSO

O portavoz destes fregueses, Javier Campo, confirmou que "don Ramón necesita un descanso, porque está a ser sometido a moita presión por parte do Bispado". "E el quere estar connosco", abundou. Segundo apunta, "o lóxico sería que o bispo lle dese un período de descanso para recuperarse".

Os veciños de Friol confirman que tanto a Embaixada Española no Vaticano como a Conferencia Episcopal Española recibiron as súas cartas relatando a situación, pero, polo momento, non obtiveron ningunha resposta. "Dinnos que sempre contestan, pero que adoitan tardar un tempo", concluíron.