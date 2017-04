O Concello de Lugo inicia o procedemento para a derriba das torres do Garañón

A Xunta de Goberno do Concello de Lugo tomou este mércores razón da firmeza das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre a anulación do proxecto de urbanización e construción do Garañón para iniciar así o proceso de derriba das torres.

A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, informou deste paso na Comisión Permanente sobre a unidade de actuación CS-5 (Garañón) este martes, na que se adoptou o acordo de convocar a seguinte reunión para o 5 de maio e que todos os integrantes teñan capacidade propositiva.

Tras tomar razón da firmeza das sentenzas, o seguinte paso consiste en requirir ao promotor do Garañón que no prazo de tres meses presente os proxectos de urbanización e de obra de edificación.

O obxectivo é buscar solucións referidas á protección do patrimonio cultural que esixe a Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura.

Méndez explicou este mércores que o goberno local velará por defender os intereses da cidade, pero dentro da legalidade, o que inclúe o recoñecemento dos dereitos do promotor.

O goberno local prevé consignar unha partida de 300.000 euros nos orzamentos municipais e márcase o obxectivo de reducir ao máximo a edificabilidade da parcela e que sexa unha zona verde anexa ao Parque Rosalía de Castro.

OPOSICIÓN

Por parte da oposición, o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Jaime Castiñeira, acusou á alcaldesa de deseñar a mesma folla de ruta que a do promotor do Garañón.

"É desilusionante que, tras brindarlle a Lara Méndez a posibilidade de chegar a consensos, ela pretenda que na comisión actuemos como convidados de pedra, xa que o único que quería era reunirnos para dar conta dos pasos que van seguir para resolver esta cuestión", lamentou.