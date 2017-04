Aterraxe de emerxencia en Compostela dun avión de American Airlines por fume na cabina

Un Boeing 777 da aeroliña estadounidense American Airlines tivo que aterrar de emerxencia no aeroporto de Santiago de Compostela tras detectarse fume na cabina do avión. O voo AA63 cubría a ruta directa entre o aeroporto parisiense de Charles de Gaulle e o amerciano de Miami, informa o Aeronoticiario SCQ.

Aterrizaxe de emerxencia en Compostela dun Boeing 777 de American Airlines por fume na cabina | Fonte: santiagoaeropuerto.com.

A aeronave despegou de París hoxe ás 12:07 horas e cando voaba preto da costa galega e antes de penetrarse xa no Atlántico, o comandante á fronte da aeronave solicitou ao centro de control aéreo de Santiago o permiso para iniciar a manobra de aterraxe de emerxencia tras detectarse fume na cabina do aparello.

Desde ese momento, segundo informa Aeronoticiario SCQ, os controladores aéreos procederon a activar os procedementos de seguridade para este tipo de eventualidades e deron máxima prioridade á aeronave para que tomase terra en Compostela.

A aeronave tomou terra no aeroporto compostelán pasadas as dúas da tarde, onde agardaban varias unidades do servizo de salvamento e extinción de incendios. A aeronave foi estacionada nunha posición en remoto afastada da terminal de pasaxeiros para garantir a seguridade.

Pola súa banda, a pasaxe a bordo do Boeing 777 foi desembarcada ao interior da terminal de pasaxeiros, mentres o avión da compañía American Airlines é revisado a fondo, informa Aeronoticiario SCQ.