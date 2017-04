O Eixo Atlántico lidera un proxecto para impulsar o turismo cultural e natural en áreas transfronteirizas

O Eixo Atlántico lidera un proxecto europeo que, financiado pola Comisión Europea, consistirá en elaborar unha proposta para impulsar o turismo cultural, de patrimonio e natureza en rexións transfronteirizas de España, Portugal, Italia, Estonia, Grecia, República Checa, Hungría e Romanía.

O Eixo Atlántico lidera un proxecto para impulsar o turismo cultural e natural | Fonte: Europa Press

Este programa, denominado 'Epicah', durará dous anos e centrarase en promover a eficiencia no uso dos recursos locais, protexer o medio ambiente, e preservar e valorizar o patrimonio cultural e natural como recurso para o desenvolvemento económico nas zonas fronteirizas.

Neste contexto, realizarase unha análise pormenorizada da situación e as potencialidades do turismo cultural e de natureza no oito zonas piloto, así como das problemáticas e obstáculos para o seu desenvolvemento.

A partir dos resultados da análise, realizaranse propostas e accións que poderán ser desenvolvidas en futuros programas de cooperación, como creación de redes, xestión coordinada dos recursos, elaboración de estudos e creación de marcas comúns para a promoción turística conxunta.

O Eixo Atlántico, que lembrou que 'Epicah' xorde do programa que iniciou fai cinco anos baixo o concepto '2 países, 1 destino', tamén manifestou que outro dos obxectivos deste proxecto é sensibilizar á Comisión Europea para que impulse un plan europeo de turismo e outro de protección do patrimonio.

Así as cousas, xustificou esta petición en que "a Comisión Europea non conta cunha política turística propia nin con instrumentos financeiros para impulsar o turismo, e tampouco con medidas específicas para a protección do patrimonio", motivos polos que o Eixo considera "necesario abrir o debate nas institucións comunitarias sobre estes elementos".