A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, defendeu que parte dos fondos europeos destinados a grupos de acción local pesqueiros (GALP) vaian parar a actividades relacionadas co turismo para a "diversificación" do sector.

Comisión de Pesca da Cámara galega | Fonte: Europa Press

Así o expuxo nunha comparecencia a petición propia na comisión de Pesca do Parlamento galego, na que os grupos da oposición denunciaron que boa parte dos fondos vaian parar a restaurantes ou 'cámpings', no canto da actividade extractiva ou de comercialización pesqueira.

Respecto diso, Susana Rodríguez xustifica que o turismo mariñeiro "está integrado na propia lei de pesca", de maneira que "hai que sacar esa potencialidade que ten para diversificar" a actividade do sector marítimo.

De tal forma, Rodríguez reiterou que Galicia conta con oito grupos locais de acción pesqueira, que recibirán 52,6 millóns no actual período 2014-2020.

En concreto, a repartición xa coñecida é o seguinte: Zona Mariña Ortegal (7,6 millóns), golfo ártabro Norte (6,1 millóns), golfo ártabro Sur (4 millóns, e último grupo en asinar o convenio), Costa da Morte (7,3 millóns), ría de Muros-Noia (9,4 millóns), ría de Arousa (7,4 millóns), ría de Pontevedra (5,8 millóns) e ría de Vigo-A Guarda (5 millóns).

Ademais, chama a atención sobre que nos ao redor do centenar de proxectos de 2016, un total de 33 estaban directamente relacionados coa actividade pesqueira, onde cuestións como a pesca artesanal leva financiamento a maiores. Está aberta a convocatoria de 2017, con 16 millóns -tras un aumento de crédito tramitado este mércores- para desenvolver proxectos que buscan a creación de emprego e o fomento da participación das mulleres.

REPROCHES DA OPOSICIÓN

Durante o debate, Juan Merlo (En Marea) censurou que a "proporción de repartición de fondos non é adecuada", xa que lamenta a importancia do sector hostaleiro fronte ao achegado á extracción e comercialización.

A modo de exemplo, Merlo criticou que un 'cámping' na Mariña reciba 200.000 euros en axudas, así como que restaurantes noutras zonas poidan chegar a obter 25.000 euros, mentres no sector do mar "perdéronse 736 postos de traballo" entre 2013 e 2016.

Como réplica, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro expuxo que o 'cámping' da Mariña "é dunha muller dun mariscador" e "sempre hai vinculación entre eses proxectos e o sector do mar". "Non se se me tranquiliza ou me crea máis inquietude", apuntou Juan Merlo tras esta afirmación de Susana Rodríguez.

Nesta liña, Montse Prado (BNG) preguntouse se a Consellería do Mar "ten que ter entre as súas prioridades o desenvolvemento do turismo", no canto de preocuparse por cuestións como a recuperación de bancos marisqueiros.

Tamén lamenta Prado que estes fondos "están a servir" para que concellos "paguen proxectos que pouco teñen que ver co mar". Como mostra pon o diñeiro para ramplas de acceso á praia en Marín, que non é a que usan os mariscadores.

En cambio, Carlos López Crespo (PP) deixou claro que "non hai ningunha subvención a unha actividade hostaleira" que deixase sen fondos a unha extractiva. É dicir, "ou non se presentaron" propostas directamente relacionadas coa pesca onde hai axudas para o turismo ou había orzamento suficiente para ambos os sectores. "Como poden dicir que o turismo vinculado ao mar non é unha actividade necesaria?", espetou o popular á oposición.

OUTRAS PREOCUPACIÓNS

Entre outras preocupacións dos grupos, Loli Toja (PSOE) avisou de que "se corre o risco" de que os investimentos destes fondos sexan puntuais e "illadas" se non se abordan deficiencias como infraestruturas e saneamento de rías.

Así mesmo, Montse Prado (BNG) puxo o foco sobre as "moitísimas dificultades para facer as tramitacións" dos proxectos dos grupos, onde a Xunta "tarda moito en resolver as ordes de axuda". Asegura que, "de feito, está sen pagar" a convocatoria de 2016, o que crea un problema "gravísimo" para os grupos no seu funcionamento.

Ademais, a nacionalista carga contra "a discrecionalidade coa que a Xunta modifica os proxectos aprobados para cada grupo". Con todo, a responsable de Desenvolvemento Pesqueiro asegura que "se respecta a decisión do grupo" que presenta os proxectos.

Finalmente, Susana Rodríguez subliñou que "se están facendo as cousas ben", cos grupos constituídos e proxectos que xa están en desenvolvemento, aínda que admite que cando arrincan novos programas "pode haber fallos".