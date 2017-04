Unanimidade para pedir á Xunta que revise e actualice o plan de xestión do lobo

A comisión de agricultura do Parlamento galego aprobou este mércores por unanimidade pedir á Xunta que revise e actualice o plan de xestión do lobo, de 2009.

Lobo gris | Fonte: Europa Press

A iniciativa, que finalmente demanda "profundar na execución do plan do lobo de 2009 no ano 2017", partiu do socialista José Antonio Quiroga, quen chamou a atención sobre o "paradoxal" de que devandito documento estea aínda "sen desenvolver".

Fronte a el, o popular Carlos Gómez defendeu unha emenda de substitución ao entender que a Administración autonómica está "a cumprir" co plan no relativo a compensacións e tamén polo "compromiso que mantén coa especie".

Con todo, avanzou que o plan "vaise revisar", en especial no que ten que ver con ámbitos de aplicación e medidas a implementar, polo que PSdeG e PPdeG chegaron a un acordo de transacción, que foi o texto apoiado por todos os parlamentarios.

Por parte de En Marea, Davide Rodríguez coincidiu na necesidade de buscar "fórmulas realistas" na xestión desta especie, e advertiu ao PP que o plan "non se está aplicando", a día de hoxe, polo menos "na súa totalidade".

Igualmente, con anterioridade, en representación do BNG, Xosé Luís Rivas 'Mini' subliñou que o plan, no que se refire a compensacións por danos do lobo, está a aplicarse "desde hai dous meses". Por iso, ironizou con que, como querían os populares, ao seu xuízo, habería que pedir ao Goberno galego "continuar aplicando o que se empezou a aplicar hai moi pouquiño tempo".