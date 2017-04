Un avión procedente de París aterra de emerxencia en Santiago tras detectar fume na cabina

Un avión da compañía American Airlines que cubría a ruta París-Miami tivo que aterrar de emerxencia no aeroporto de Santiago tras detectarse fume na cabina.

A petición de pista chegou ao centro de coordinación de Lavacolla minutos antes das 13,30 horas, polo que se declarou a situación de emerxencia (co correspondente protocolo de atención) para a chegada desa aeronave.

Con 226 pasaxeiros a bordo, segundo os datos do 112, aterrou no aeródromo compostelán minutos sobre as 14,00 horas. Nin a tripulación nin os pasaxeiros foron evacuados, de modo que seguen no interior do avión mentres se procede á súa revisión.