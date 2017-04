CC.OO. en Vigo entregará o 28 de abril os seus premios Primeiro de Maio a Doa Saúde Mental e ao sindicalista Silvano Mon

A unión comarcal de CC.OO. en Vigo entregará o próximo 28 de abril na sede viguesa de Afundación os seus premios 'Primeiro de Maio ao compromiso social e á solidariedade' á asociación Doa Saúde Mental e ao sindicalista Silvano Montes Sánchez.

Con este galardón, o sindicato quere recoñecer o labor realizado por Doa na integración, defensa e mellora na calidade de vida das persoas con problemas de saúde mental e as súas familias, obxectivos para os que organiza diferentes actividades, ofrece servizos de rehabilitación psicosocial e asesora e informa os usuarios e as súas familias.

Doutra banda, CC.OO. premia a Silvano Montes pola súa traxectoria laboral e social desde que a finais dos anos 70 participou nunha reunión semiclandestina da que naceu o movemento sindical en Paradores. Neste tempo, chegou a sufrir "persecución sindical", o que motivou que o comité de empresa fixese folga de fame durante 20 días.

Montes, afiliado a Comisións Obreiras, formou parte do Comité Intercentros de Paradores, do que a principios dos anos 90 foi elixido presidente -cargo que tivo que deixar antes de acabar o mandato por motivos persoais-. Durante esa época, "participou activamente" nas mobilizacións e accións do sindicato en Vigo.