A directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, avisa de que non hai cerqueiros "bos e malos", en alusión na división do sector entre as asociacións Acerga --a maioritaria, que avoga por unha repartición compartida e por tripulante-- e Cerqueiros Galegos --a favor da repartición individual e que defende o actual modelo que prima os históricos--.

Comisión de Pesca da Cámara galega | Fonte: Europa Press

Na comisión de Pesca do Parlamento galego, Mercedes Rodríguez defendeu o actual modelo de repartición e destacou que desde 2014, data na que se empeza a aplicar o plan de xestión do caladoiro do Cantábrico e Noroeste, o cerco incrementou o seu volume de descargas ata 52.200 toneladas en 2016 (+51%), fronte ás 34.500 toneladas de 2013.

Sobre a proposta dun cambio de xestión para o cerco no que non primen os históricos, senón o número de tripulantes, Mercedes Rodríguez incidiu no exposto pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, nos últimos tempos de que se perdería o 20% das posibilidades de pesca de Galicia. En especial, a cota de xurelo na IXa --ao Sur de Fisterra-- pasaría do 98% ao 34%.

Así contestou a senllas preguntas de BNG e En Marea, onde apuntou que o feito de que sobren cotas de pesca en 2016 "ten que ver cos problemas derivados da forma de xestión", e non se a repartición de cotas faise de forma compartida ou individual.

Cuestionada polas toneladas de caballa e xurelo sen pescar en 2016, Mercedes Rodríguez dixo que "non é certo" que a caballa que quedou sen pescar débase aos buques de repartición individual (de Cerqueiros Galegos), pois entre todas as súas cotas, asegura, non alcanzan nin as 1.000 toneladas sobrantes. No tocante ao xurelo, sinala que distintas modalidades decidiron non esgotar a súa cota co fin de reservala.

Por iso, é partidaria de "non preocuparse só pola xestión, senón pola comercialización" para uns maiores beneficios, aínda que recoñece que os TAC e cotas "non son suficientes".

EN CONTRA DA UNIFICACIÓN DE ZONAS DO XURELO

Acerca da posibilidade de aglutinar as zonas IXa --ao Sur de Fisterra-- e VIIIc --ao Norte de Fisterra-- do xurelo nunha soa, Mercedes Rodríguez advirte de que esa unificación "podería xerar que Estados membros sen cota" puidésense desprazar ata alí en detrimento de as frotas galega e portuguesa.

Pola súa banda, Montse Prado (BNG) criticou que a Xunta defenda un modelo de repartición que "é a ruína para o sector", mentres Carmen Santos (En Marea) lamenta que a Consellería do Mar aposte por un modelo "ineficaz e inxusto".