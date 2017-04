O Parlamento reclama por unanimidade formación para as explotacións lácteas

A comisión de agricultura do Parlamento galego reclamou este mércores por unanimidade formación para as explotacións de vacún de leite, por mor dunha iniciativa do BNG que foi apoiada por PP, En Marea e PSOE.

Vacas nunha explotación agraria | Fonte: Europa Press

O autor da proposta, Xosé Luís Rivas 'Mini', avogou por identificar as necesidades en materia de persoal cualificado nas granxas mediante a interlocución co sector.

Así, apostou por deseñar cursos específicos con programas prácticos e horarios adecuados, enfocados tamén á xestión de equipos e tarefas.

Por parte do PP, Daniel Veiga Pérez subliñou que o seu grupo "cre no sector" e garantiu que á fronte do Goberno galego os populares van "traballar por e para o sector".

En representación de En Marea tomou a palabra a deputada Paula Quinteiro, quen avogou por ir a "cuestións concretas" no apoio do lácteo, como con esta proposta.

O socialista José Antonio Quiroga, mentres, durante a súa intervención, viu "clave" para un sector "estratéxico" que se fomente a formación.

OUTRA PROPOSTA DO LÁCTEO

Previamente debateuse outra proposición non de lei relativa ao lácteo, neste caso do PPdeG, e que saíu adiante unicamente co apoio do grupo maioritario.

Con ela, a Cámara solicita á Xunta "continuar no apoio do sector lácteo mediante o mantemento das medidas e axudas xa implantadas".

Tamén busca o mantemento do "papel activo" do Executivo autonómico na defensa do lácteo, "tanto no ámbito nacional como no da Comunidade Europea".

O deputado José González expuxo a iniciativa, que recibiu críticas por parte da oposición pola súa falta de novas demandas. De feito, En Marea e BNG votaron en contra e o PSOE abstívose.

PASTOREO EN TERREOS QUEIMADOS

Por outra banda, na mesma comisión, o voto en contra do PP serviu para rexeitar unha iniciativa de En Marea para facilitar a autorización do pastoreo en terreos queimados naqueles casos que a lei prevé como excepción á prohibición.

Ante esta solicitude, trasladada por Davide Rodríguez, o popular José Silvestre criticou a "incongruencia" e que se pida "saltarse a lei". Defendeu, neste sentido, o labor de técnicos que valoran caso a caso as peticións de gandeiros para poder pastorear aínda que as terras sufrisen incendios.

Tanto por parte do PSOE como pola do BNG, José Antonio Quiroga e Xosé Luís Rivas 'Mini', respectivamente, mostraron o apoio á iniciativa, que finalmente non saíu adiante.

MINAS EN MESÍA, OROSO, ORDES E FRADES

A mesma sorte sufriu outra proposta, tamén do deputado 'Mini' do Bloque, que pretendía pedir que se elaboren alegacións "para frear e desestimar" os permisos de investigación e extracción de cuarzo nos concellos de Mesía, Oroso, Ordes e Frades, co obxectivo de protexer as terras agrarias e os postos de traballo que xeran.

O popular Moisés Blanco Paradelo rexeitou "dicir á consellería que diga que non" antes de que os técnicos e os propios concellos pronúnciense cos seus informes.

Pola súa banda, o socialista José Antonio Quiroga avisou do perigo de "choque de colectivos", por gandeiros e aqueles profesionais que se poidan dedicar á minaría.

Davide Rodríguez, de En Marea, puxo o exemplo da Casa Grande de Xanceda, que elabora leite e iogures ecolóxicos, para censurar que as minas se vaian a "cargar" isto "dunha forma totalmente gratuíta".