Investigada unha veciña de Sarria (Lugo) por golpear co mango dunha fregona a unha persoa tras unha discusión

A Garda Civil imputou en calidade de investigada a unha veciña de Sarria (Lugo) como presunta autora dun delito de lesións por agredir a outra persoa co mango dunha fregona tras unha discusión.

Segundo informou o Instituto Armado, a presunta autora supostamente golpeou co mango dunha fregona a unha terceira persoa tras manter unha discusión no interior do seu domicilio. A muller foi posta a disposición xudicial.

Por outra banda, a Garda Civil imputa en calidade de investigado a un veciño de Sarria como presunto autor dun delito de lesións por agredir física e verbalmente a unha persoa que lle recriminou que lle debía diñeiro por un vehículo.

DÉBEDA

Os feitos tiveron lugar supostamente cando a vítima lle recriminou nunha céntrica rúa da localidade de Sarria ao presunto autor do delito que lle debía diñeiro tras a compra dun vehículo, e este, supostamente, acto seguido agrediuna física e verbalmente.

A persoa investigada foi posta a disposición xudicial, segundo engadiu a Garda Civil.