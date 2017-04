Condenan a 21 anos de prisión ao procesado por matar a unha camareira en Ferrol

A Audiencia Provincial da Coruña condenou a 21 anos de prisión a Víctor T.N. pola morte dunha camareira en Ferrol ocorrida en abril de 2016. Así, considéralle autor dun delito de asasinato, con aleivosía e ensañamento.

Esta condena prodúcese despois do veredicto de culpabilidade que emitiu o xurado popular que xulgou os feitos a principios deste mes de abril.

A sentenza considera probado que o día 24 de abril de 2016, o procesado, despois de pechar a cafetaría Auditorio 27 que rexentaba, sobre as 17,00 horas, dirixiuse ao Bar Bonky, onde traballaba a vítima permanecendo alí durante un tres horas e consumindo alcol.

Máis tarde, sobre as 21,00 horas, o agora condenado regresou á cafetaría e nun momento dado entre as 5,00 e as 5,30 horas, e cando non había outras persoas no local, "fíxose cun coitelo de punta e folla lisa cortante", utilizado habitualmente para cortar limóns, que se atopaba próximo á barra.

MÁIS DE 60 PUÑALADAS

Seguidamente, segundo o fallo, "aproveitando a ausencia doutras persoas no establecemento e a confianza que mantiña coa vítima", e sen correr risco algún da defensa que puidese realizar Marta, "asestoulle múltiples puñaladas, concretamente dez na cabeza, vinte e unha na súa cara e pescozo, dezanove nas súas costas, trece nas súas extremidades superiores e unha no tórax".

Todo iso, segundo arguméntase no fallo, fixeron que o falecemento da vítima non fose inmediato. E é que, a sentenza considera probado que o agresor causou a Marta "feridas innecesarias e múltiples, que prolongaron a súa agonía e dor durante un período de tempo non determinado".

Seguidamente, e segundo recóllese na sentenza, o procesado, coa finalidade de non ser descuberto, dirixiuse cara a unha ponte e desde alí chamou á súa exparella, quen acudiu á zona para recollelo e trasladalo á súa casa, onde o acusado se duchou e vestiuse cun chándal de muller.

INDEMNIZACIÓN

Por todo iso, a Audiencia coruñesa condénalle a 21 anos de cárcere como autor dun delito de asasinato, con aleivosía e ensañamento. O agora condenado, ademais, terá que indemnizar ao fillo da vítima con 200.000 euros e ás súas dúas irmás con 6.000 euros a cada unha.

Na última sesión do xuízo, na lectura das conclusións, a Fiscalía cambiou a súa petición de 15 anos de prisión por homicidio e pediu que se considerasen os feitos de asasinato, en liña coa petición da acusación particular. Ambos solicitaron para o acusado, Víctor T.N., 25 anos de cárcere.

Pola súa banda, a defensa elevou, no xuízo celebrado na Audiencia da Coruña, a definitiva a súa petición. En concreto, a defensa pediu que se aplicase a eximente de intoxicación por consumo de alcol e sustancias estupefacientes, en concreto pola medicación que, segundo o acusado, tomou durante un tempo por prescrición médica.

No xuízo, o acusado asegurou ter lagoas sobre o sucedido ese día, aínda que explicou que ese día bebera. Tras a lectura dos informes, o procesado pediu perdón tamén á familia da vítima.