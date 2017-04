Lugo creará un bosque autóctono no corazón industrial da cidade

O Concello de Lugo quere crear un pulmón verde en pleno corazón industrial da cidade. Por iso, aprobou este mércores unha nova acción do proxecto Lugo+Biodinámico que consiste na plantación de 5,1 hectáreas de terreo público no entorno dos polígonos das Gándaras e O Ceao con frondosas autóctonas para a produción de madeira de alta calidade e con especies de elevada eficiencia enerxética para xerar biocombustibles.

Polígono industrial de O Ceao, en Lugo | Fonte: Galicia Naves

A nova acción do Life contempla dúas liñas de actuación. Por unha banda acondicionaranse tres parcelas demostrativas para silvicultura de frondosas autóctonas, que producen madeira de alta calidade. Plantaranse 4.510 exemplares de pradairo, carballo, cerdeira e freixo en 4,1 hectáreas de terreo: 2 delas nas Gándaras e as outras 2,1 no Ceao.

Por outra, haberá un acondicionamento dunha área demostrativa para experimentar con cultivos enerxéticos para a produción de biocombustibles sólidos en formato de estelas. Plantarase 1 hectárea no polígono das Gándaras con chopo e con miscanthus giganteus, un pasto cun alto rendemento en biomasa. Esta madeira utilizarase como combustible para o edificio de consumo enerxético cero que se prevé tamén habilitar no marco do Lugo+Biodinámico.

O orzamento é de 59.427,31€ e o prazo para sacalo adiante, de 9 meses. O plan foi elaborado polo Servizo de Parques e Xardíns do Concello, en colaboración coa Universidade de Santiago, socia no plan Life, e a entidade que se ocupará de acometer as actuacións.

Esta iniciativa, segundo explicou o voceiro municipal, Miguel Fernández, “contribuirá a facer de Lugo un modelo de cidade verde, cun urbanismo sostible e punteira na implantación de medidas en favor dun mellor aproveitamento forestal, o que aumentará a calidade de vida dos veciños e abrirá novas oportunidades económicas”.

Un proxecto verde

Lugo+Biodinámico conta cun orzamento de 3,5 millóns de euros, achegados nun 50% polo plan Life e noutro 50% polo Concello, Deputación, Universidade de Santiago e Universidade Politécnica de Madrid. O obxectivo é desenvolver novidosas actuacións en favor dun urbanismo sostible e dun mellor aproveitamento da riqueza forestal, a nivel económico e ambiental, o que mellorará a calidade de vida dos veciños, fará de Lugo unha cidade máis verde e abrirá novas oportunidades económicas aproveitando a madeira como elemento estrutural construtivo.

A plantación de frondosas autóctonas e especies de alta rendibilidade enerxética é a segunda actuación emprendida no marco deste plan, tras aprobar a creación dun souto de castiñeiros autóctonos, uns traballos que xa están en marcha. De feito, finalizou a preparación da terra e nos vindeiros días procederase á plantación.