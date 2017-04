Extinguido o incendio que queimou máis de 22 hectáreas en Melón, causado por combustión dun coche na A-52

O incendio forestal declarado na tarde do martes no termo municipal de Melón (Ourense) quedou extinguido este mércores tras queimar unhas 22,05 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume orixinouse na parroquia de Quins sobre as 16,30 horas do martes e quedou definitivamente apagado ás 14,10 horas deste mércores.

Na súa extinción traballaron catro axentes, 11 brigadas, catro motobombas e o helicóptero pasou en catro ocasiones.

Medio Rural concretou que este incendio foi provocado pola combustión dun coche que ardeu no quilómetro 259 da autovía A-52, dirección Vigo. O lume neste vehículo, segundo abundou, estendeuse polo monte anexo á autovía.

Por outra banda, concretou que o incendio rexistrado na parroquia de Chaguazoso, no municipio ourensán de Vilariño de Conso, que se apagou esta madrugada, afectou a 29,01 hectáreas de monte raso.