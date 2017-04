A deputada do BNG Olalla Rodil anunciou este mércores que levará ao Parlamento iniciativas para "aclarar" se se deu "un novo caso" de lexionela na residencia de maiores das Gándaras, en Lugo.

"Trataremos de pescudar que se vai a facer para evitar continuos brotes de lexionela", incidiu a nacionalista, quen sinalou que as actuacións postas en marcha non son as "correctas", xa que estes casos repítense "periodicamente".

Así pois, deixou claro que vixiará que a Xunta "tome as medidas necesarias", posto que "se está xogando coa vida de persoas que, nalgúns casos, son especialmente sensibles".