O deputado do BNG Luís Bará reclamou ao Estado un novo modelo de financiamento local que acabe coa "discriminación" dos municipios galegos fronte aos do conxunto do Estado.

Luís Bará | Fonte: Europa Press

Así o demandou a través dunha proposición non de lei rexistrada na Cámara galega, na que o parlamentario nacionalista pide que o sistema de financiamento teña en conta, ademais do criterio poboacional, factores como a dispersión, o número de entidades de poboación, a xestión territorial ou o envellecemento da poboación.

Así mesmo, contempla modificar a lexislación en materia de estabilidade orzamentaria para eliminar os "ríxidos límites" de gasto público, endebedamento ou en materia de contratación de máis persoal.

Na iniciativa, o deputado explica que o modelo de financiamento local baséase no criterio de poboación e curmá aos municipios de máis de 500.000 habitantes, cuestión que, na súa opinión, provoca unha "discriminación inadmisible" dos municipios galegos.

E é que, conforme sinalou, este criterio provoca que Zaragoza reciba 12,6 millóns máis que o sete municipios de Galicia máis poboados.

Ademais, Luís Bará tamén pide "desenvolver o pacto local" para establecer as competencias de cada administración, o financiamento dos servizos e unha repartición de fondos autonómicos aos municipios baixo criterios obxectivos e transparentes.