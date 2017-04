A Fundación SGAE publica as obras gañadoras de Teatroautor Exprés 2016, unha delas escrita orixinalmente en galego

A Fundación SGAE publicou as obras gañadoras do I Convocatoria de Teatroautor Exprés 2016 dentro da colección homónima que a entidade promove co obxectivo de contribuír á difusión da dramaturxia contemporánea. Un dos textos estaba escrito orixinalmente en galego.

Así, os galardoados foron 'Raclette' de Santiago Cortegoso, 'Motel Oh!' de Félix Estaire, 'Cruz de maio' de Lupe Gehrenbeck, 'DioS K' de Antonio Rojano e 'historia' de Jan Vilanova, segundo informa nun comunicado.

A colección persegue a difusión e promoción de obras de teatro recentemente estreadas. "Trátase dunha iniciativa necesaria, que permite que os textos se coñezan e cheguen a persoas e profesionais que non puideron acudir á estrea" explicou o autor Antonio Rojano, quen acaba de estrear 'Furiosa Escandinavia' no Teatro Español.

Así, o xurado, composto polos críticos e especialistas Afonso Becerra, Guadalupe Soria e Rosana Torres, seleccionou as obras de entre máis de 21 textos enviados. Dous dos textos seleccionados estaban escritos orixinalmente en galego e catalán 'Raclette' de Santiago Cortegoso e 'historia' de Jan Vilanova Claudín respectivamente.

Con todo, ambos os autores apostaron pola tradución da súa obra para formar parte desta colección, "editar a obra en castelán era unha gran oportunidade, serve como material de promoción e permite que chegue a máis espectadores", sinalou Vilanova. "Se aos autores de teatro cústanos moito publicar, imaxina noutra lingua. Interésame dala a coñecer en castelán pero para min segue sendo prioritario a montaxe en galego", declarou pola súa banda Cortegoso.

En canto ás obras, o cinco realizan un percorrido polas "diferentes caras desta sociedade". Así, Cortegoso explica que se trata de "cinco mosaicos" que indagan sobre as estruturas da sociedade actual e que ás veces son incompatibles entre elas. Igualmente, sinalou que a súa obra, 'Raclette', é un teatro "moi contemporáneo" e que "trata moitos conflitos diferentes que pertencen ás nosas vidas".

Pola súa banda, Gehrenbeck realiza en 'Cruz de Maio' unha disección sobre o matriarcado e "o desprezo co que a nosa cultura castiga o envellecemento", mentres que, Rojano, con 'DioS K' analiza os excesos e a capacidade destrutiva do poder nos que se asenta un Occidente en crise.

Vilanova propón unha viaxe cara á Europa máis deshumanizada do século XX que se dá a man co día de hoxe. Casualidades encerradas en historia que "interesaron moitísimo ao espectador como unha forma de recuperar o pasado".

Por último, Estaire escribe en 'Motel Oh' sobre "as alternativas dos nosos propios camiños, cheos de posibilidades e eleccións que sempre atormentan", nunha obra contemporánea pero con tinguiduras clásicas que "ofrece unha estraña poesía dita nun mundo nada poético, o universo moteiro".