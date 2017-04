Angrois.- A Audiencia rexeita eliminar do proceso o informe da CIAF, aínda que reitera que non foi independente

A Audiencia Provincial da Coruña rexeitou eliminar da instrución do sinistro do Alvia en Angrois o informe elaborado no seu día pola comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), aínda que reiterou que non foi independente.

Un vagón subido por un guindastre o día despois do accidente do Alvia en Angrois | Fonte: Europa Press

Así o comunica nun auto do pasado 31 de marzo ao que tivo acceso Europa Press, trasladado ás partes este martes, no que os maxistrados se remiten a outro fallo anterior da Audiencia, que xa indicaba que, "dado a orixe dos seus compoñentes, non pode ser tido como unha avaliación de axentes independentes".

De feito, Europa abriu un expediente a España por incumprimento da normativa no relativo á composición deste órgano, que se declara independente pero inscríbese na organigrama do Ministerio de Fomento.

Unha vez que o Goberno central modificou a forma de elección dos seus membros, a Unión Europea pechou devandito procedemento de infracción, pero partes personadas na causa polo descarrilamento na curva da Grandeira como as vítimas e a defensa do maquinista seguen considerando que a CIAF non é independente e que debe repetirse a investigación técnica.

DESESTIMA TODOS OS RECURSOS

No auto do pasado 31 de marzo, a Audiencia Provincial desestima todos os recursos presentados por varios afectados polo accidente e tamén polo letrado do condutor.

Con eles, pretendían reverter a decisión do xuíz de negarlle varias dilixencias, pero os maxistrados da Audiencia da Coruña ratifican este rexeitamento.

No entanto, este pronunciamento chega nun momento no que as partes xa foron notificadas polo xuíz, nunha providencia con data do 6 de abril á que tivo acceso Europa Press, para que lle "informen sobre o procedemento a seguir" e as "dilixencias a practicar". Teñen de prazo ata o vindeiro luns.

Entre outras cousas, coas demandas agora rexeitadas por completo, as partes buscaban invalidar aos peritos designados xudicialmente no seu pronunciamento acerca de se a avaliación de riscos na liña fíxose correctamente.

A súa intención, desestimada tanto polo titular do xulgado número 3 de Santiago como polos maxistrados da Audiencia Provincial, era que fosen expertos da Axencia Ferroviaria Europea (ERA) os que emitisen un veredicto respecto diso.

"Non hai motivo para apartalos agora do seu labor e buscar peritos en organismos non sometidos á xurisdición española", sinala o auto da Audiencia da Coruña.

Tamén querían excluír do sumario o informe da CIAF, que identifica ao maquinista como único responsable. Con todo, os maxistrados entenden que non pola falta de independencia "ha de ser eliminado do proceso como se pretende".

"Que con posterioridade á resolución a autoridade europea competente puidese estimar que non é válido como investigación independente no ámbito ao que corresponde é cuestión allea á súa validez como elemento de interese para a investigación penal", sinalan.

Por outra banda, considera apropiada a medida do instrutor cando determinou esperar á emisión dos informes periciais para decidir sobre a ratificación das peritaxes doutros expertos, nomeados de parte.

Por último, estima a "validez da actuación" doutro experto, da Universidade de Cantabria, ao que uno dos peritos xudiciais encargou un informe.