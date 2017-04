O cociñeiro Lucio Blázquez recibe o premio de gastronomía tradicional 'Lola Torres', da Fundación Amigos de Galicia

O próximo 20 de abril, o cociñeiro madrileño Lucio Blázquez Blázquez recollerá o Premio Nacional de Gastronomía Tradicional 'Lola Torres', convocado pola Fundación Amigos de Galicia coa colaboración do Concello do Grove e a Axencia de Turismo de Galicia.

O xurado acordou este ano premiar con esta distinción ao cociñeiro madrileño por "o traballo ben realizado durante tantos anos", e personificar nel "o traballo de todos os cociñeiros e cociñeiras españolas da posguerra que, cuns recursos limitados, aínda que de gran calidade, foron o referente da cociña tradicional española".

Un total de 127 propostas optaban ao ao XV Premio Nacional de Gastronomía Tradicional 'Lola Torres', a maioría de Cataluña, Euskadi, Madrid e Andalucía, ademais de dúas de Portugal.

A entrega do premio terá lugar ás 12,30 horas do día 20, no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. O acto estará presidido pola directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Un día antes, o 19 de abril, Lucio Blázquez chegará a Galicia, onde participará ás 12,00 horas nunha recepción e visita ás instalacións da Fundación Amigos de Galicia en Vilagarcía (Pontevedra). Posteriormente, visitará o porto do Grove e o Concello.

O día 20, ás 11,00 horas, pronunciará unha conferencia destinada ao alumnado do Centro Superior de Hostalaría de Galicia antes de recibir o galardón.