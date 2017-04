Inician unha campaña de 'crowdfunding' para financiar a rehabilitación da casa do escritor lucense Díaz Castro

O vindeiro luns arrinca a campaña de 'crowdfunding' para financiar as obras de rehabilitación da casa do escritor Xosé María Díaz Castro en Guitiriz (Lugo).

Como explicaron os organizadores (a Asociación Cultural Xermolos) a través dun comunicado, o primeiro paso será dotala de teito para evitar que siga chovendo no seu interior.

"Salvando a casa de Díaz Castro estamos a recuperar nosa Galicia e estamos a achegar unha pedra máis para manter vivo noso rural, que é o corazón do noso pobo", manifestaron.

A campaña de 'crowdfunding' será presentada o venres no marco dunha camiñada e da celebración do Día do Neno a través dunha sesión de xogos populares.

ACTIVIDADES

A camiñada será pola 'Ruta da Pedra de Díaz Castro' e sairá ás 11,00 horas do atrio da igrexa de San Pedro do Buriz. Participarán os activistas culturais Raúl Río e Alfonso Blanco, amigos do poeta.

Pola tarde, ás 17,30 horas, haberá xogos populares e dinámicas de grupo cos nenos no campo da festa dos Vilares, a parroquia natal de Díaz Castro.