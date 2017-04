Escribano pide inhabilitar o comité organizador do Congreso do PP da Coruña por “parcialidade”

O candidato ao XIII Congreso do PP da Coruña Javier Escribano pediu á dirección provincial do partido a "inhabilitación inmediata" do actual comité organizador do Congreso por "parcialidade" a favor da conselleira de Medio Ambiente e tamén aspirante, Beatriz Mato.

Escribano no patio do Parlamento de Galicia

Escribano rexistrou este mércores na sede do PP un escrito dirixido ao presidente provincial do Partido Popular, Diego Calvo, no que avisa das "graves irregularidades" detectadas no proceder deste órgano, así como por parte da candidatura encabezada por Beatriz Mato.

Nun comunicado, o candidato explicou que busca que interveña a dirección provincial para "garantir a neutralidade" ante unha situación "absolutamente insostible".

Ademais, avanzou que se a dirección provincial mira para outro "elevará ata as instancias necesarias" a súa denuncia co obxectivo de "obter unhas regras do xogo" acordes a un partido que aspira a gobernar a cidade herculina.

"É absolutamente lamentable que se están dando estas circunstancias coa conivencia de tantas persoas e que ninguén sexa capaz de intervir en aras de manter a neutralidade", denunciou Escribano, que asegurou que a candidatura de Beatriz Mato "está absolutamente manchada" e "inhabilitada" para dirixir o PP coruñés.