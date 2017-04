O Foro Galego de Inmigración pide colaboración para axudar a repatriar a Senegal ao novo afogado no Orzán

O Foro Galego de Inmigración emitiu este mércores un comunicado no que lamenta a morte dun mozo de orixe senegalesa na praia do Orzán, á vez que pide a colaboración cidadá para axudar aos seus pais a repatriar o seu cadáver.

O accidente rexistrouse este luns cando o mozo, que se atopaba cuns amigos xogando ao fútbol no areal, meteuse na auga para recoller e balón e non foi capaz de volver saír.

O Foro lembrou que o menor levaba "pouco máis dun ano" vivindo na Coruña, onde chegara grazas a un proceso de reagrupación familiar.

Co obxectivo de "axudarlle no seu camiño de volta", a entidade abriu unha conta a nome do pai da vítima, "exclusivamente para sufragar os gastos da repatriación do cadáver", que ascenden a 6.000 euros. A conta para colaborar coa familia do mozo é ES51 2030 3105 9630 4003 4248.