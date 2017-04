Tomiño acolle o día 21 unhas xornadas sobre cooperación transfronteiriza, nas que se presentará a agrupación Río Miño

A localidade pontevedresa de Tomiño acollerá o venres 21 unhas xornadas sobre cooperación transfronteiriza na Península Ibérica e en Europa, nas que tamén se dará a coñecer a nova Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, que se atopa en fase de constitución.

Estas xornadas, denominadas 'A nova AECT Río Miño desde unha visión comparada: A Raia e Europa', celebraranse no salón de plenos do Concello de Tomiño e serán inauguradas polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvemento, Fernando Freire e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Organizado pola Deputación, a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Tomiño, o obxectivo do evento é profundar nas experiencias tranfronterizas de éxito rexistradas na Península Ibérica (Galicia-Norte de Portugal; Chaves-Verín; Douro/Douro; Eurociudade do Guadiana, en trámite; e León-Bragança) e en Europa (Eurodistrict Saarmoselle e Pons Danubii).

Así mesmo, darase a coñecer o proxecto da nova AECT Río Miño, que xorde da iniciativa conxunta da Deputación de Pontevedra e a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho de crear unha AECT no espazo transfronteirizo do Miño/Minho co obxectivo de reforzar as sinerxías existentes entre ambas as beiras do río.