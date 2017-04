A acción de Popular pecha a sesión en 0,63 euros e acumula caídas do 22% no últimos tres días

As accións de Popular pecharon a sesión deste mércores cunha caída do 4,37%, de forma que se situaron nun prezo de 0,634 euros, en mínimos históricos, e acumulan un retroceso do 21,9% no últimos tres días.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

O valor da entidade leva toda a semana nunha caída continuada desde que o seu presidente, Emilio Saracho, abrise a porta a unha ampliación de capital da entidade ou unha fusión con outro banco durante a súa intervención na xunta xeral ordinaria de accionistas, celebrada o pasado luns.

Así o fixo na súa primeira comparecencia pública tras ser nomeado presidente da entidade polo consello de administración o pasado 20 de febreiro. Nos últimos doce meses, as accións de Popular perderon o 70,89% do seu valor.

As palabras de Saracho uníronse para o efecto que tivo na cotización a rebaixa da cualificación que o venres pasado deu a coñecer S&P, situándoa en 'B' desde 'B+', debido a que entende que a súa posición de capital é "débil".

Os investidores estaban á espera de coñecer as liñas xerais da súa estratexia á fronte do banco, nunha situación complicada tras presentar unhas perdas por 3.485 millóns de euros a peche de 2016 e despois de anunciar unha reexpresión das contas do pasado exercicio para corrixir catro aspectos concretos que elevarán os 'números vermellos' en, polo menos, 129 millóns de euros.

En opinión do analista de XTB Rodrigo García, neste contexto os investidores "deixan claro que prefiren consolidar perdas e fuxir do valor antes que permanecer no accionariado dunha entidade que vaia a realizar, presumiblemente, unha forte ampliación de capital que provoque dilución de valor e que traia aínda máis minusvalías ás súas participacións".

Ademais, segundo explicou en declaracións a Europa Press, nunha "manobra sen precedentes", aínda que "absolutamente lexítima", as posicións curtas "batían marcas" no capital de Popular.