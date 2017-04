Bankia destaca que incrementou un 22% o seu apoio ás empresas galegas na súa actividade de comercio exterior en 2016

Bankia destacou que concedeu máis de 255 millóns de euros para apoiar economicamente a actividade de comercio exterior das empresas de Galicia durante 2016, o que supón un crecemento interanual do 22 por cento.

Nun comunicado, a entidade financeira a sinalado que este dinamismo en operacións de comercio internacional concretouse nun incremento do 37 por cento no número de operacións, ata superar as 4.800.

En concreto, as dúas vías nas que se materializou o apoio financeiro de Bankia ao comercio exterior son o financiamento de exportacións e importacións propiamente dita e os avais concedidos a favor de empresas.

A entidade financeira destacou que estes avais son fundamentais para facilitar que as compañías españolas préstense a proxectos no ámbito internacional.