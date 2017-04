Cando Rajoy veu a Galicia a gañarlle as eleccións a Feijóo

Quen gañou as eleccións do 2009 en Galicia, Feijóo ou Rajoy?. Esa é unha das preguntas que se teñen feito durante tempo dirixentes do PPdeG e tamén da oposición. Corrían os primeiros meses de 2009 cando o candidato do PP á Presidencia do Goberno aterrou en Galicia para realizar unha campaña electoral tan ou máis intensa que a do propio Alberto Núñez Feijóo.

Rajoy con Feijóo en un mitin

A campaña electoral, que se desenvolveu entre o 13 e o 27 de febreiro dese ano, estivo chea de actos electorais nos que estivo presente o actual presidente español. De feito, Rajoy percorreu máis de 5.000 quilómetros e visitou 40 concellos galegos durante esa campaña. E non só iso, para que quedara constancia da súa implicación, o equipo de Rajoy mesmo fixo un vídeo electoral presumindo da galeguidade de Rajoy.

Esa campaña estivo marcada pola decisión do PP de apartar o seu cabeza de lista por Ourense, Luís Carrera Pásaro, da carreira electoral, logo de que se filtrase aos medios que non declarara a Facenda unha cantidade de diñeiro pagada por un banco nas Illas Caimán. Tamén polas informacións de La Voz de Galicia e ABC.

A campaña comezou co xornal de Santiago Rey acusando ao BNG de organizar un mitin nun acto convocado pola Vicepresidencia da Xunta en Oia. E rematou con este xornal e o ABC publicando unha fotografía onde se vía o candidato do BNG, Anxo Quintana, nun iate co construtor Jacinto Rey que era do 2005.

Finalmente, esas eleccións gañounas o PP de Rajoy ou o PP de Feijóo, segundo se mire, aínda que por moi pouco. E iso, a pesares de que a suma de papeletas de Psdg e BNG fora maior a dos resultados dos populares.