Dúas mulleres trasladadas a un centro sanitario tras un atropelo no Porriño e outra por un accidente en Vimianzo

Dúas mulleres tiveron que ser trasladadas a un centro sanitario como consecuencia dun atropelo no Porriño (Pontevedra), mentres outra tamén foi derivada tras unha colisión entre dous vehículos en Vimianzo (A Coruña).

Segundo os datos do 112, o suceso de Porriño tivo lugar ante a igrexa parroquial de Mosende sobre as 18,40 horas e as dúas vítimas foron trasladadas en vehículos particulares.

Con todo, a central de emerxencias informou do ocorrido ao 061, aos Bombeiros de Baixo Miño, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil de Tráfico.

No que incumbe ao outro accidente, ocorreu na AC-433 ao seu paso polo lugar de Magro, na parroquia de Calo, sobre as 17,00 horas. O 112 deu traslado do caso ao 061, os Bombeiros de Cee, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.