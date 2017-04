Esquerda Unida apoia a folga indefinida do persoal do 112 e 061 convocada para o 15 de abril

Esquerda Unida (EU) trasladou o seu apoio á folga indefinida do persoal do 112 e do 061, convocada para o 15 de abril, en contra da decisión da Xunta de levar o seu centro de traballo á Estrada.

Nun comunicado, a membro da dirección de EU e deputada de En Marea, Eva Solla, criticou que o Goberno galego "non manteña, desde hai meses, ningún tipo de comunicación cos traballadores" e que "se negue a negociar cuestións básicas relativas ao seu traballo e á subida de salarios que o persoal reclama".

Ademais, sinalou que a este conflito laboral súmase "o empeoramento das condicións nas que se presta a atención" aos usuarios. "Con este trasladado á Estrada increméntanse os tempos de resposta ante unha emerxencia eventual que necesite de máis persoal", denunciou.

Neste sentido, asegurou que "non se pode comprender esta nefasta decisión" que "trae consigo o malgasto do diñeiro público que foi investido para crear unha nova sede".

Por estes motivos, destacou que Esquerda Unida apoia ao persoal durante a súa folga indefinida motiva por esta "deslocalización".