O sector turístico galego prevé unha ocupación hoteleira do 85% en Semana Santa, cun incremento no número de reservas e unha subida no prezo medio por habitación e noite.

Diso informa a Xunta nun comunicado, en base a unha enquisa realizada por Turismo de Galicia, en colaboración co clúster de turismo, entre representantes do sector.

A previsión de ocupación de toda a semana, de luns a domingo, é do 64%, nunha taxa que sobe ata o 85% entre este xoves, 13 de abril, e o domingo, 16 de abril.

No tocante aos prezos, os consultados sinalan de forma xeneralizada que aumentaron as tarifas respecto ao ano pasado. Así mesmo, respecto ao patrón de comportamento de turista o informe revela unha maior anticipación nas reservas respecto ao ano pasado.