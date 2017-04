Cancelan a saída do avión de American Airlines que tivo que aterrar de emerxencia en Santiago por fume na cabina

O avión de American Airlines que tivo que aterrar de emerxencia en Santiago de Compostela debido á existencia de fume na cabina cancelou a súa saída cara a Madrid para retomar a viaxe a Miami.

Diso informaron a Europa Press fontes de Lavacolla, que atribuíron esta decisión a que a avaría da aeronave é "grave".

Ata o punto de que, ao longo da tarde, a compañía foi programando distintas saídas (a última, ás 19,15 horas) que se foron atrasando ata a cancelación definitiva.

A iso súmase que a tripulación do avión acumulou demasiadas horas de servizo como para poder continuar traballando.

A partir de aquí, segundo as fontes consultadas por Europa Press, os 226 pasaxeiros a bordo do avión procedente de París serán aloxados en distintos hoteis da capital galega e o xoves sairán cara a Miami.

ATERRAXE DE EMERXENCIA

O avión da compañía American Airlines AA63 saíu do aeroporto parisiense Charles de Gaulle sobre as 12,00 horas e apenas unha hora e media despois pediu pista na capital galega.

En concreto, segundo o 112, esa petición ao centro de coordinación de Lavacolla chegou minutos antes das 13,30 horas, polo que no aeródromo declarouse a situación de emerxencia (co correspondente protocolo de atención) para a chegada do avión.

Este aterrou en Santiago de Compostela sobre as 14,00 horas e, alí, un equipo de mantemento procedeu a revisar o avión e ese "posible problema mecánico" do que informou a Europa Press a compañía.