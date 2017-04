Fomento reitera o seu compromiso co AVE a Vigo pola variante de Cerdedo tras a advertencia de Abel Caballero

O Ministerio de Fomento reiterou o seu compromiso co AVE a Vigo pola variante de Cerdedo en resposta ao ultimato pronunciado este mesmo mércores polo alcalde, Abel Caballero.

En concreto, o rexedor olívico deixou claro que se en maio non hai resposta ás súas reclamacións sobre a alta velocidade ferroviaria "a cidade iniciará accións" e "falarase moito" desta obra. "Maio será o mes do AVE de Vigo", advertiu.

Ante iso, o Ministerio de Fomento remitiu un comunicado para asegurar que esta infraestrutura "se realizará" e que "está programada a súa tramitación unha vez que se reciban as consideracións ambientais" do trazado.

Na mesma liña, o departamento que dirixe Íñigo de la Serna indicou que "está prevista a redacción dos proxectos básicos e construtivos, os trámites expropiatorios para a dispoñibilidade dos terreos e a aprobación dos proxectos".

Non en balde, como indicou, para iso figuran as partidas "necesarias" no proxecto de orzamentos do Estado para 2017 e seguirán constando "en posteriores exercicios".

"DESEXABLE CLIMA DE DIÁLOGO"

Así as cousas, tras reivindicar que nas contas estatais Galicia é a segunda comunidade con maior investimento per cápita, Fomento salientou a súa "firme aposta por mellorar as condicións de vida" dos españois e dos galegos.

"Unha mellora que se realiza a través dun desexable clima de diálogo e cooperación cos alcaldes dos municipios", apelou, e fixo votos por que "o Concello de Vigo traballe, desde a lealdade institucional, nos proxectos que melloran a vida dos cidadáns".