Leyma está xa nos play-offs

Ficha técnica

Básquet Coruña 89: Zach Monaghan (11), Ángel Hernández (2), Filip Djuran (26), Zyle (11), Kyle Rowley (19) –cinco inicial- Sabonis (7), Justin Johnson (6), Joan Creus (3), Sergio Olmos (4), Javi Lucas (0) e Mikulic (0).

TAU Castelló 76: Joan Faner (8), Edu Durán (16), Juan Cabot (5), Fede Ucles (6), Busma (11) –cinco inicial- Kyle Cooper (12), Sergio Rodríguez (6), Chema García (8), Nguirane (2) e Álex Herrera (2).

Parciais: 24-15, 22-24 (46-39), 25-21, 18-16 (89-76).

Árbitros: Juan Manuel Uruñuela e Asier Quintás Álvarez. Sen eliminados.



A 19ª vitoria e clasificado un ano máis para o play-off de ascenso, a falla de dúas xornadas de Liga. Agás os primeiros cinco minutos, dominou sempre o Leyma, que chegou a ter 19 puntos de vantaxe no terceiro cuarto (71-52). Pero aí desconectou, encaixou un parcial de 0-16 e tivo Tito Díaz que parar o choque para reconducir a situación. Dúas triplas máis de Filip Djuran (acabou con 8/11) e 7 puntos de Kyle Rowley, un coloso baixo aros, e Básquet Coruña impuxo a súa superioridade por 89-76. Gipuzkoa e Melilla serán os dous últimos rivais na procura do mellor posto para as eliminatorias de ascenso.



Con triplas de Edu Durán e Fede Ucles, adiantouse TAU Castelló (6-10), pero respostou Leyma cun parcial de 10-0 trala primeira tripla de Djuran (16-10). A segunda tripla do serbio, outra de Monaghan para pechar o cuarto e 24-15. A terceira bomba de Djuran e Leyma xa gañaba de dez (29-18), pero Busma e Cooper mantiñan os castellonencos no partido (33-28). Creus e Johnson anotaron tamén de 6,75 e Básquet Coruña chegou 46-39 ao descanso.

Kyle Rowley, autor de 19 puntos e 11 rebotes, defendido por Busma. | Fonte: @basquetcoruna

Saíron enchufados os de Tito Díaz, e cun parcial de 9-0 puxeron a vantaxe en 55-39. Zyle e Rowley anotaban na pintura, e Djuran sumou dúas triplas máis para acadar a máxima diferenza: 71-52. Relaxouse entón Leyma e TAU Castelló rematou o cuarto cun parcial de 0-8 tras triplas de Sergio Rodríguez e Edu Durán (71-60).

No arrinque do último acto, outro 0-8 para sumar un parcial de 0-16 e Tito Díaz que para o partido con 71-68. Ao Leyma custoulle, pero foi Djuran quen rachou a mañl xeira coa sétima tripla (74-68). Rowley limpaba todos os balóns no aro rival e Djuran sumaba outra tripla e Leyma tiña a vitoria no peto (86-73). Sabonis pechou o partido con outra tripla: 89-76.