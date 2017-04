S.Santa.- Policía Nacional de Galicia envía axentes ao Porto e Braga para auxiliar a turistas españois en Semana Santa

A Xefatura Superior de Policía de Galicia enviará, no marco do Proxecto Comisarías Europeas, senllas dotacións do Corpo Nacional de Policía ás cidades portuguesas de Braga e O Porto, onde se encargarán de axudar, auxiliar, informar e atender a cidadáns españois durante os días de Semana Santa.

Policía Nacional de Galicia envía axentes ao Porto e Braga . | Fonte: Europa Press

Así as cousas, nunha rolda de prensa celebrada este martes na Comisaría de Vigo-Redondela, a Policía Nacional informou de que cada unha destas dotacións policiais estará composta por unha parella de axentes de uniforme que dominan o portugués e un vehículo rotulado --denominado Z--, que realizarán os seus labores desde este mércores no Porto e desde o xoves en Braga.

Trátase dun proxecto que naceu hai "uns anos", xa que "España, nas súas boas relacións con Portugal, considera que debe de prestar un servizo máis aos nacionais que se van de vacacións en Semana Santa e verán". Así, subscribiuse un acordo transfronteirizo polo que patrullas españolas acompañan ás portuguesas nos sitios máis turísticos de Portugal, e viceversa.

Ademais de acudir ás cidades do Porto e Braga, o que corresponde á Xefatura Superior de Policía de Galicia, a Policía Nacional tamén enviará dotacións a Lisboa e Faro. Pola súa banda, Portugal envía patrullas a España principalmente durante o verán, onde o ano pasado acudiron a Baiona e Sanxenxo.

Entre os principais labores destas dotacións inclúese atender aos cidadáns españois ante a perda de documentación, participar en servizos humanitarios e colaborar coa policía portuguesa en intervencións con españois.

"Desenvolver o noso traballo, tentando mellorar as relacións e dar a mellor imaxe do noso país", resumiu unha axente participante.