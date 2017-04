Activo un incendio forestal en Cervantes (Lugo) que afecta polo momento a unhas 20 hectáreas

A Consellería de Medio Rural informou este xoves dun incendio forestal rexistrado no municipio lucense de Cervantes, na parroquia de Cereixedo, que xa afecta a unhas 20 hectáreas.

A través dun comunicado de prensa, o departamento que dirixe Ángeles Vázquez concretou que o lume se iniciou sobre as 3,00 horas da madrugada e informou de que no seu control están a traballar tres axentes, nove brigadas e catro motobombas.

Durante a xornada do mércores quedaron extinguidos senllos incendios en Melón e Vilariño de Conso, ambos na provincia de Ourense. No primeiro deles queimáronse máis de 22 hectáreas e no segundo, máis de 29.