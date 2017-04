S.Santa.- Galicia, entre as comunidades nas que menos emprego se creará esta semana Santa

A empresa Adecco, líder mundial en xestión de recursos humanos, estima que se realizarán máis de 140.000 contratos nesta semana Santa, o que supón un incremento interanual do 10%. En Galicia, no entanto, este índice cae ata o 5%.

O certo é, segundo Adecco, que existen comunidades que, polo seu compoñente claramente turístico, presentan unhas expectativas moi superiores á media española, grazas en parte ao aumento do turismo tanto nacional como internacional.

Algunhas desas comunidades son Cataluña, Madrid, Andalucía, a Rexión de Murcia e a Comunidade Valenciana que en total realizarán preto de 100.000 contratos, o que equivale ao 71,4% dos contratos a nivel nacional.

En canto ao incremento interanual da contratación, a comunidade autónoma de Castela e León levará a palma, pois para ela espérase un incremento do 15%. Tamén por encima da media sitúanse Andalucía (13%) e Cataluña, a Comunidade Valenciana e Canarias (12% cada unha).

Por provincias, Barcelona (20.500), Madrid (19.600), Murcia (17.600) e Valencia (12.900) serán as que realicen un maior número de contratos. Mentres que Guipúzcoa (25%), Córdoba e Segovia (un 20% cada unha) serán as que experimenten un maior incremento no número de empregos vinculados á Semana Santa.

Os sectores que máis emprego demandarán esta semana Santa son os vinculados ao turismo. Por este motivo, a contratación incrementará de forma máis notable no sector da hostalaría e a restauración, ao redor dun 9%, e no sector aeroportuario, cun 12%.

PERFÍS MÁIS DEMANDADOS

Os perfís máis demandados son aqueles que serven para cubrir as necesidades que esixen os sectores da hostalaría e o turismo. Nesta liña, destacan os cociñeiros, os axudantes de cociña, os camareiros ou os camareiros de piso.

Noutros sectores son os perfís de dependentes, comerciais, azafatos de terra ou teleoperadores os que marcan a contratación desta tempada.

Se se ten en conta o incremento interanual do número de contratos vinculados á Semana Santa deste ano con respecto á do ano anterior, a orde das comunidades autónomas varía notablemente.

Así, Castela e León sitúase á cabeza, cunha subida do 15%. Séguelle Andalucía, cun incremento interanual do 13%, seguida de Cataluña, a Comunidade Valenciana e Canarias, cun 12% cada unha.

En liña coa media nacional, que é do 10%, atópanse Murcia e Baleares. Xa por baixo dela, aparecen as autonomías do País Vasco (8%) e Estremadura (7%).

Nun punto intermedio, aínda que cun incremento que se reduce á metade da media nacional, sitúanse Madrid, Galicia e Castela-A Mancha, que crearán un 5% máis de empregos que o pasado ano.

Por baixo do 5% sitúanse A Rioxa (3%), Aragón, Asturias e Cantabria (cun 2% cada unha). E, por último, pecha a táboa Navarra, que tan só mellorará as cifras de 2016 nun 1%.