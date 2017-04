S.Santa.- A ocupación media nos cámpings de España alcanzará un 75% en Semana Santa, segundo a FEEC

A ocupación media nos cámpings de España pode chegar a alcanzar un 70% nas vacacións de Semana Santa, o que confirma o bo estado do sector despois de que o ano pasado as pernoctacións aumentasen un 71%, segundo datos ofrecidos pola Federación Española de Cámping (FEEC).

Nalgúns puntos da costa a ocupación pode chegar ata o 75%, con Andalucía, Barcelona e Murcia como os destinos costeiros preferidos entre os usuarios, mentres que nos de interior como Madrid, Aragón, Castela e León, Castela A Mancha, A Rioxa, Navarra e Estremadura a cifra mantense, do mesmo xeito que en 2016, nun 70%.

No norte do país (Asturias, Cantabria, País Vasco e mesmo en puntos de Galicia), se as condicións meteorolóxicas son favorables tamén terán unha ocupación do 70/75%.

Do aumento da ocupación para as vacacións de Pascua de 2017, destaca que tamén ascende ata un 70% as reservas efectuadas por turistas españois, o que confirma a recuperación do turismo nacional en canto a cámpings, segundo a FEEC.

Un ano máis, os bungalows continúan como os aloxamentos con maior taxa de ocupación, un 100% practicamente, polo que a federación prevé que colguen o cartel de completo.

O que non cambiou respecto ao ano pasado, é que os turistas, condicionados pola climatoloxía, seguen esperando ata última hora para efectuar os seus reservas. A estancia media será de catro/cinco días e o gasto medio diario situarase nos 80 euros por familia.