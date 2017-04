S.Santa.- O turismo rural alcanza un 81% de ocupación en Semana Santa, segundo Toprural

Os aloxamentos rurais de aluguer íntegro rexistran un 81% de ocupación para Semana Santa, o que supón un 3% máis que en 2016, mentres que Navarra continúa un ano máis como a comunidade autónoma con maior taxa, un 98%, segundo datos de Toprural.

Tras Navarra, que presenta un case cheo total, segundo o portal, atópanse o País Vasco, cun 96%; Estremadura, cun 91%; Cantabria, cun 90%, e A Rioxa, cun 87% de ocupación.

Para estas vacacións de Pascua, é a comunidade do País Vasco a que experimentou unha maior subida, cun 28% máis que o ano pasado. Cantabria (+13%), Comunidade Valenciana (+9%), A Rioxa (+5%), Castela e León (+4%), Galicia (+2%) e Castela-A Mancha e Asturias (ambas as con 1% máis) son as outras comunidades que aumentaron a súa ocupación para as vacacións de Pascua.

Pola contra, presentan un descenso Aragón, cun 3% menos, e Cataluña, Canarias, Estremadura e Murcia, todas con 1% menos en ocupación. Navarra e Andalucía, pola súa banda, non sofren cambios e manteñen un 98% e un 70%, respectivamente.

PROVINCIAS

En canto a provincias, ata dez igualan ou superan o 90% de ocupación. En primeiro lugar, cun 99%, atópanse Áraba e Ourense, seguidas de Navarra (98%) e de Guipúzcoa, Biscaia e Badaxoz (o tres cun 93% dos seus aloxamentos ocupados). Pechan o ranking Salamanca e Burgos, cun 91%, e Cáceres e Cantabria, cun 90%.

Finalmente, e segundo o barómetro de prezos da compañía, o prezo medio das casas rurais ascendeu un 1% en comparación a 2016, alcanzado os 27,5 euros por persoa e noite.