A marca Galicia Calidade afronta a súa evolución de face aos próximos meses cunha aposta decidida polo reto de "crecer no ámbito internacional", así como por incorporar ás súas certificacións novos sectores, principalmente o ámbito da moda.

Produtos de Galicia Calidade | Fonte: Europa Press

Así o indicou, nunha entrevista concedida a Europa Press, o seu responsable, Alfonso Cabaleiro, que garantiu a continuidade da aposta xa iniciada pola "incorporación de novos produtos" á marca, que polo momento mantén a prevalencia de certificacións no ámbito agroalimentario e pesqueiro.

Neste sentido, Cabaleiro destacou que Galicia Calidade tivo sempre como "norma" o ser "unha marca multisectorial", tendo en conta que "en Galicia non hai só gastronomía, que tamén, senón que hai unha maneira de facer as cousas en moitos outros sectores".

En particular, o xerente de Galicia Calidade asegurou que ten "moito interese" na incorporación do sector da moda, un ámbito "moi importante" que supón tamén un buque insignia da Comunidade.

Do mesmo xeito, aposta pola incorporación do sector da madeira --unha empresa de biomasa forestal xa conta co selo-- e da lousa, ámbitos "moi identificativos do ser galego".

Galicia Calidade concluíu 2016 con 31 novas incorporacións e 11 concesións de ampliación de produtos a empresas que xa pertencían á marca, o que supón un incremento do 100 por cen das incorporacións e ampliacións con respecto á anterior lexislatura, apuntou Cabaleiro.

Ademais dos sectores tradicionais, afianzáronse os convenios co sector das plantas ornamentais e avanzouse no do granito. No entanto, o ámbito co crecemento máis relevante foi o turístico, unha das liñas de acción prioritarias para a marca.

Tras dous anos de convenio coa Axencia Galega de Turismo para a certificación de hoteis, restaurantes e cafetarías, Galicia Calidade pechou 2016 con 10 certificacións que se suman ás 13 que xa se realizaron en 2015. No entanto, Alfonso Cabaleiro prevé que esta vía despegue nos primeiros meses deste ano e conta con terminar o mes de abril con preto de 50 establecementos certificados.

"Para nós é pechar un ciclo. Se temos certificados uns produtos, por que non certificar tamén os establecementos que os serven e onde se degustan?", apuntou.

Dentro da colaboración co mundo do turismo, Galicia Calidade analiza agora a incorporación ás súas certificacións de campos de golf, clubes náuticos ou palacios de congresos e un proxecto aínda non iniciado coas axencias de viaxes da Comunidade.

INTERNACIONALIZACIÓN

Uno dos desexos da marca de face ao futuro é a promoción fóra de España. "Gustaríanos crecer moito máis no ámbito internacional", dixo Cabaleiro, quen avanzou que traballan xunto co Igape nun plan de internacionalización centrado en Galicia Calidade que sirva de "apoio" ás súas empresas e que prevén ter antes do verán.

Ademais, este ano realizaranse accións nos propios centros comerciais que apoian a marca para "agradecer" o seu "esforzo" por "incorporar produtos galegos". A mediados de maio, anunciou Cabaleiro, realizarase unha acción con Vegalsa en distintos establecementos.

Antes de final de ano, Galicia Calidade busca organizar "un gran encontro para presentar ao público todas as empresas" que certifica, un proxecto que o responsable da marca cualificou de "moi ambicioso".

Nun plano inmediato, Galicia Calidade patrocinará o evento Atlantic Wine de Vigo o vindeiro luns, participará no programa da TVG 'Destino: Santiago' e colaborará nun programa de Master Chef dedicado ao Camiño de Santiago e que será emitido no mes de xuño.

Alfonso Cabaleiro garantiu que a marca segue fiel aos seus principios constitutivos, "coidar con esmero a certificación da calidade" a través de requisitos esixentes e auditorías periódicas; apoio á promoción tanto propia como das marcas, e procura da rendibilidade como elemento "fundamental".

"Se unha empresa non notase que ese produto --certificado-- ten un maior consumo, eu non estaría contento", explicou Cabaleiro, para quen a boa marcha deste proxecto ponse en evidencia no feito de que "ningunha empresa se dese de baixa".