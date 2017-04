Catro persoas resultan feridas tras un choque frontal en Quiroga (Lugo)

Catro persoas resultaron este xoves feridas como consecuencia dun choque frontal entre dous coches o municipio lucense de Quiroga.

Segundo os datos do 112, o accidente produciuse na estrada N-120, no desvío de Rugando, á altura da parroquia de Paradaseca, sobre as 12,30 horas.

Ademais, no concello lucense de Barreiros, unha persoa resultou ferida ao ser atropelada por un camión. Con todo, o 112 indicou que o seu estado non reviste gravidade.

O sinistro tivo lugar en pleno centro urbano da localidade, nas proximidades do consistorio, tamén sobre as 12,30 horas deste sábado.